Глава Карабудахкентского района Дагестана заключен под стражу до 2 сентября

В отношении главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева избрана мера заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 2 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Махмуда Амиралиева подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, он предложил директору коммерческой организации заключить контракт на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района за 20% от его стоимости. В результате было похищено более 56 млн руб.

Мария Иванова