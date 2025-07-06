Глава Карабудахкентского района Дагестана заключен под стражу до 2 сентября
В отношении главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева избрана мера заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 2 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Махмуда Амиралиева подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, он предложил директору коммерческой организации заключить контракт на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района за 20% от его стоимости. В результате было похищено более 56 млн руб.