Медики КБР состояние раненого в Нальчике полицейского оценили как крайне тяжелое

Состояние сотрудника Госавтоинспекции Кабардино-Балкарской Республики (КБР), раненого во время нападения на наряд ДПС в Нальчике 4 июля, остается крайне тяжелым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения КБР. Здесь уточнили, что пострадавшему было нанесено более 10 ножевых ранений, он находится в реанимации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Врачи оценивают состояние полицейского, на которого вчера было совершено нападение в Нальчике, как крайне тяжелое. Он находится в Республиканской клинической больнице. Медики проводят противошоковую терапию и борются за его жизнь», — цитирует агентство представителя министерства.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», 4 июля в 18:00 в столице Кабардино-Балкарии было совершено нападение на сотрудника ДПС с применением холодного оружия. «Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— писал в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

Ефим Мартов