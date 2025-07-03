В Кочубеевском округе создадут мультиягодный кластер за 4 млрд рублей

В Ставропольском крае в создание мультиягодного кластера в Кочубеевском округе вложат порядка 4 млрд руб. Об этом сообщает РБК-Кавказ со ссылкой на врио главы округа Олега Борзова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Комплекс предполагает выращивание ягод в тепличном формате, в перспективе на предприятии планируется создать более 200 рабочих мест. Подрядчик уже приступил к реализации проекта. На сегодняшний день уже ведется планировка территории, подготовка к размещению первых объектов.

Согласно проекту, площадь теплиц составит около 40 га. Они разместятся на земельном участке, предоставленном на льготных условиях.

Константин Соловьев