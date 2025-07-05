Главные новости за 5 июля. Кубань, Адыгея, Крым

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг российских городов с наивысшим качеством жизни по итогам первого полугодия 2025 года. Возглавила список Москва с индексом 74,5. Сочи занял второе место (71,8), третьим стал Грозный (70,5), далее следуют Санкт-Петербург (69) и Новороссийск (66,9). Краснодар оказался на 16-й позиции рейтинга.

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов стал участником инцидента в московском ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице.

Московская полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту драки в связи с ограниченными сроками на сбор материалов и установление всех обстоятельств произошедшего. В МВД при этом отметили, что проверка продолжается.

В Краснодарском крае за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано десятикратное снижение заболеваемости корью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Анапе начались работы по демонтажу защитного вала, ранее возведенного на пляжах города для предотвращения загрязнения береговой полосы нефтепродуктами.

Открытие новой локации в парке «Краснодар» состоится не ранее чем через месяц.

В Краснодарском крае завершилась приемная кампания в казачьи кадетские корпуса — в 7-е классы зачислены около 300 человек. Конкурс на поступление в этом году составил до трех человек на место.