На пляжах Анапы демонтируют защитный вал

В Анапе начались работы по демонтажу защитного вала, ранее возведенного на пляжах города для предотвращения загрязнения береговой полосы нефтепродуктами. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, демонтаж ведется одновременно на двух участках — в районе Лечебного пляжа, прилегающего к морскому порту, и со стороны села Витязево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Основанием для разборки защитной насыпи стали отсутствие на этих участках выбросов нефтепродуктов в течение последних месяцев, а также необходимость завершения очистки пляжей. Как уточнили в штабе, сам вал был сформирован из песка, частично загрязненного мазутом, и не может быть оставлен без обработки. Для полноценной очистки территории требуется его демонтаж и последующее просеивание.

Работы ведутся поэтапно: на первом этапе демонтируются полипропиленовые сети, использовавшиеся для локализации мазута. Затем фронтальные погрузчики разравнивают насыпь, после чего специальная техника механизированным способом многократно просеивает песок для удаления остатков нефтепродуктов и мусора.

Исключение составит участок пляжа от района технополиса «Эра» до устья реки Можепсин. Здесь работы по разборке отложены — в прибрежной зоне продолжаются водолазные мероприятия по сбору мазута со дна.

До завершения работ в Анапе сохраняются ограничения на использование пляжей. Купание в море, а также любая рекреационная деятельность, включая аренду лежаков и прокат водного инвентаря, остаются под запретом.

Вячеслав Рыжков