Полиция не стала заводить дело после драки экс-игрока «Краснодара» в кафе в Москве

Московская полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту драки с участием бывшего игрока ФК «Краснодар» Федора Смолова, инцидент с которым произошел в конце мая в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, 28 мая в медицинское учреждение был доставлен 47-летний житель Челябинска с телесными повреждениями. После оказания помощи он был опрошен и продолжил лечение по месту жительства. В ходе проверки была установлена личность предполагаемого нападавшего — 35-летнего футболиста, который, по информации полиции, на момент инцидента уже покинул территорию РФ, что сделало невозможным его допрос.

Решение не возбуждать дело правоохранительные органы объяснили ограниченными сроками на сбор материалов и установление всех обстоятельств произошедшего. В МВД при этом отметили, что проверка продолжается и окончательное процессуальное решение будет принято по ее итогам.

Параллельно полиция проводит проверку по факту сообщений в СМИ о попытке вымогательства у одного из участников конфликта. Ранее Telegram-канал Baza утверждал, что с футболиста требовали 3 млн руб. за нераспространение видеозаписи инцидента. Кадры с камер наблюдения «Кофемании», на которых запечатлен момент конфликта, появились в сети 5 июля. На них видно, как мужчина, похожий на Смолова, подходит к двум посетителям, вступает с ними в словесную перепалку, а затем наносит удары по лицу.

Вячеслав Рыжков