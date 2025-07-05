Три кубанских города вошли в рейтинг городов с высоким качеством жизни

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг российских городов с наивысшим качеством жизни по итогам первого полугодия 2025 года. Возглавила список Москва с индексом 74,5. Сочи занял второе место (71,8), третьим стал Грозный (70,5), далее следуют Санкт-Петербург (69) и Новороссийск (66,9). Краснодар оказался на 16-й позиции рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

При расчете индекса учитывались показатели материального благополучия населения, доступности жилья, уровня медицинского и образовательного обслуживания, состояния транспортной и коммунальной инфраструктуры, экологической обстановки и эффективности муниципального управления.

Сочи получил высокие оценки по таким критериям, как уровень доходов, экологическая ситуация, система обращения с отходами и удовлетворенность качеством образования. Краснодар, несмотря на более скромное место в рейтинге, лидировал по самооценке материального положения и доступности недвижимости. Новороссийск продемонстрировал одни из лучших показателей по экологии и обращению с твердыми бытовыми отходами.

Вячеслав Рыжков