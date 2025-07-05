Заболеваемость корью на Кубани снизилась в 10 раз

В Краснодарском крае за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано десятикратное снижение заболеваемости корью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила изданию «Ведомости Юг» заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Диана Ваниева, эпидемиологическая ситуация по кори, краснухе и коклюшу в регионе остается стабильной, случаи заболеваний носят единичный характер, очаговая заболеваемость не наблюдается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Существенное снижение случаев заражения инфекциями в 2025 году в ведомстве связывают с высоким уровнем охвата вакцинацией: по итогам 2024 года он достиг нормативных значений и составил не менее 95%. Для сравнения, в 2024 году на фоне перебоев с поставками вакцин в крае был зафиксирован всплеск заболеваемости корью — зарегистрировано 597 случаев, что в 2,4 раза превышало уровень 2023 года и в 9,3 раза — среднемноголетние показатели. Большинство заболевших тогда составляли дети (68,5%), причем 87,3% пациентов не имели вакцинации либо сведения о ней отсутствовали.

По словам Дианы Ваниевой, случаи кори в регионе по-прежнему регистрируются, преимущественно среди детей и подростков, не прошедших иммунизацию. Основной причиной отказа от прививок названы решения родителей. В условиях высокого турпотока и миграционного притока, подчеркивает представитель Роспотребнадзора, риски заноса инфекционных заболеваний сохраняются, а необходимость вакцинации остается высокой.

В 2024 году от кори в крае было привито почти 87 тыс. человек — 99,6% от планового объема.

Вячеслав Рыжков