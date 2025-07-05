Новая локация в «Парке облаков» в Краснодаре откроется не раньше чем через месяц

Открытие новой локации в парке «Краснодар» состоится не ранее чем через месяц. Об этом корреспонденту «Ъ-Кубань» рассказали работники парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Во второй половине июня в парке «Краснодар», на территории «Парка облаков», открыли ландшафтную локацию. Объект стал доступен для посетителей 22 июня 2025 года.

По информации, опубликованной на официальных ресурсах парка, новая зона расположена на холме слева от Дубовой аллеи — одного из ключевых маршрутов для прогулок. На нем открывается панорамный вид на территорию парка и его окрестности.

В новой локации установили деревянные шезлонги, окруженные кустами роз и кронами робинии лжеакациевой, также известной как белая акация. В администрации парка уточнили, что древесина этого вида ценится за высокую плотность и устойчивость к гниению — ее традиционно используют в кораблестроении и производстве мебели с XIX века.

Парк «Краснодар», также известный как «Парк Галицкого» по имени его создателя — бизнесмена и мецената Сергея Галицкого, открыли в 2017 году. За восемь лет его площадь увеличилась почти вдвое — с 22,7 до более чем 40 га. Комплекс располагается рядом с футбольной ареной, на которой выступает клуб «Краснодар», ставший в этом сезоне чемпионом Российской премьер-лиги.

Мария Удовик