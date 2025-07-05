В казачьи кадетские корпуса Кубани поступили около 300 человек

В Краснодарском крае завершилась приемная кампания в казачьи кадетские корпуса — в 7-е классы зачислены около 300 человек. Конкурс на поступление в этом году составил до трех человек на место. Одновременно стартовал прием в 10-е классы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Как сообщил руководитель регионального департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александр Тарарыкин, весной была проведена широкая информационная кампания, включавшая Дни открытых дверей и разъяснительную работу с абитуриентами. Поступление в корпуса традиционно вызывает интерес у школьников из казачьих классов, а также у детей из потомственных казачьих семей. Многие кандидаты являются призерами олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Приемные комиссии на первом этапе рассматривали документы, поступившие очно, по почте и в электронном формате. После предварительного отбора кандидаты были приглашены на собеседование для оценки психологической готовности к условиям круглосуточного пребывания.

В составе комиссий работали представители департамента по делам казачества, регионального министерства образования и науки, а также Кубанского казачьего войска. По итогам приема эксперты отметили высокий уровень подготовки абитуриентов, а также их интерес к истории и культурному наследию кубанского казачества.

Вячеслав Рыжков