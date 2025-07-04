Опознали женщину, взорвавшую экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова

Сотрудникам СКР и ФСБ удалось установить личность женщины, погибшей при теракте вместе с экс-мэром Луганска Манолисом Пилавовым. Взрыв прогремел 3 июля, когда господин Пилавов входил в административное здание на улице Тараса Шевченко в центре столицы ЛНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Манолис Пилавов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Манолис Пилавов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По данным участников расследования, взрывное устройство мощностью до 500 г в тротиловом эквиваленте могло находиться в рюкзаке женщины, а сработала бомба, когда она подошла к бывшему чиновнику. Смертнице было 36 лет, она являлась матерю двух детей, была не замужем и проживала в Луганске.

Следствие не исключает, что украинские спецслужбы могли использовать женщину втемную, попросив передать посылку господину Пилавову, и дистанционно подорвали ее. Как вариант, она стала жертвой телефонных мошенников, которые опять же отправили ее с бомбой к экс-мэру. Следует отметить, что это не первый теракт с использованием смертников. Так, в феврале этого года мужчина взорвал себя и командира батальона «Арбат» Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса» в Москве. Исполнитель при этом использовал самодельное взрывное устройство на основе противопехотной мины МОН-50.

Николай Сергеев