Для строительства тамбовского культурного центра не нашли подрядчика за 298 млн

Несостоявшимся был признан объявленный ТОГБУК Государственный ансамбль бального танца «Цвета радуги» открытый конкурс в электронной форме по выбору подрядчика для строительства центра культурного развития на улице Агапкина в Тамбове. Первоначальная стоимость контракта составляла 297,8 млн руб. Для участия была подана только одна заявка, которая не соответствовала требованиям, следует из информации портала госзакупок.

Юрлицо единственного претендента не разглашается. Согласно документации, подрядчик должен был в срок до 31 августа 2026 года в два этапа провести работы по строительству центра. В первый этап, который необходимо завершить до 30 ноября 2025 года вошло проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации. Во второй этап включено строительство объекта.

Первый контракт на возведение центра был заключен в марте 2023 года. Тогда контракт получило московское ООО «Стройконсалтинг» за 268,8 млн руб. Компания была единственным участником торгов, начальную цену не снизила. Однако в январе 2024 года министерство градостроительства в одностороннем порядке расторгло контракт. Работ было выполнено на 16 млн руб., оплачено — 30,3 млн руб.

В июне 2024 года подряд на достройку центра культурного развития на улице Агапкина в Тамбове получило московское ООО «Дакорп». Подрядчик должен был к 2025 году провести инженерные изыскания, скорректировать проект и построить центр. На всё это выделялось уже 274,5 миллиона рублей. Однако 4 декабря 2024 года договор был расторгнут по соглашению сторон.

В середине июня в третий раз не состоялись торги на ремонт воронежской духовной семинарии.

Ульяна Ларионова