Бюджет России в июле недополучит 25,82 млрд руб. нефтегазовых доходов

В июне суммарное отклонение фактически полученных бюджетом нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило 7,05 млрд руб., сообщил Минфин. В июле федеральный бюджет России может недополучить 25,82 млрд руб. нефтегазовых доходов, следует из пресс-релиза ведомства.

За май дефицит федерального бюджета вырос на 0,2 трлн руб. и по итогам пяти месяцев составил 3,4 трлн руб. — или те же 1,5% ВВП, что и в апреле. Бюджет по-прежнему испытывает трудности из-за сокращения нефтегазовых доходов, но пока находится в небольшом плюсе из-за прироста остальных поступлений относительно прошлого года. В июне президент Владимир Путин подписал закон об изменении показателей бюджета на 2025 год: предусмотрено увеличение дефицита с 0,5% до 1,7% ВВП.

Подробности — в материале «Ъ» «Май не увеличил дефицита».