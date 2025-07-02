Главные новости за 2 июля. Ростов-на-Дону и область

Генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина заподозрили в разглашении государственной тайны после того, как он отправил по несекретной почте в региональное министерство ЖКХ информацию о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону прошла вторая, из семи запланированных, межотраслевая стратегическая сессия с участием врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Мероприятие под названием «Устойчивая и динамичная экономика» было посвящено выстраиванию стратегии развития региональной экономики через отраслевое бизнес-планирование.

В Ростове-на-Дону в 2026-2027 годах построят транспортную развязку от улицы Берберовской до улицы Вересаева стоимостью 4,1 млрд руб.

Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону намерен взыскать с футбольного клуба «Ростов» 475,9 млн руб. задолженности за аренду земельного участка для строительства тренировочной базы.

Ростовский «АРПС» предупредил пассажиров о блокировке транспортных карт выпускников учебных заведений 2025 года. Приостановка действия социальных карт учащихся (СКО) производится в соответствии с постановлением администрации города.

Завершение рекультивации полигона ТБО в Новочеркасске перенесли на август. Работы выполнены на 86%.

Россельхознадзор Ростовской области признал недействительными 307 деклараций о соответствии на зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Решения вынесены в течение первого месяца лета.

Наталья Белоштейн