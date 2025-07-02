В Ростове построят новую транспортную развязку стоимостью 4,1 млрд рублей

В Ростове-на-Дону в 2026-2027 годах построят транспортную развязку от улицы Берберовской до улицы Вересаева стоимостью 4,1 млрд руб. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным городских властей, проектирование завершено, получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту реконструкции ул. Берберовской от ул. Вересаева до пр. 40-летия Победы со строительством транспортной развязки. Финансирование объекта предполагается за счет средств областного бюджета при софинансировании местного бюджета.

Ранее глава донской столицы Александр Скрябин утвердил проект планировки и межевания территории для реконструкции автодороги. Для возведения объекта необходимо изъять под муниципальные нужды 21 земельный участок общей площадью около 162,8 тыс. кв м.

Общая протяженность дороги составит более 2,5 км. Участок от Вересаева до ул. 2-й Жостовской длиной 1,4 км расширят до шести полос с максимально разрешенной скоростью 80 км в час. Второй участок протяженностью 1,1 км до проспекта 40-летия Победы станет четырехполосным с допустимой скоростью движения 70 км в час.

Валентина Любашенко