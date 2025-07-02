В Ростове две тысячи предприятий внедряют систему наставничества

Наставничество – это эффективный инструмент развития персонала, передачи опыта и адаптации новых сотрудников. Осознавая его значимость, законодатель внес изменения в Трудовой кодекс РФ, которые вступили в силу с 1 марта 2025 года. Более двух тысяч Ростовских предприятий различных форм собственности активно используют наставничество внутри своих предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Исполнительный директор Совета директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону Ангелина Роменская поделилась с «Ъ-Ростов» своим мнением о присвоении наставничеству статуса официальной трудовой функции с гарантированной оплатой.

«На мой взгляд, официальное закрепление »Наставничества« на законодательном уровне – это безусловно позитивный шаг, который благоприятно скажется на развитии предприятий. Это позволит молодым специалистам быстрее и эффективнее адаптироваться к рабочей среде, а опытных сотрудников, в свою очередь, замотивирует делиться своими знаниями и опытом. Особенно заметен эффект на крупных предприятиях. По данным на 2024 год, в Ростове-на-Дону 101 системообразующее предприятие, поэтому в таких крупных произвдственных комплексах как «Роствертол», «Ростсельмаш», «РЭРЗ», «Донобувь», «ЭлисФэшнРус» и др., потребность в передаче знаний и навыков наиболее остра»,– подчеркнула госпожа Роменская в разговоре с «Ъ-Ростов».

По словам представителя Ростовского Совета директоров предприятий и организаций, актуальность данного вопроса назрела, потому что в последние годы наблюдается значительный отток квалифицированных кадров, особенно из производственной сферы. Молодые специалисты, приходя на предприятия после учебных заведений, часто сталкиваются с разрывом между теоретическими знаниями и реальными производственными процессами. Отсутствие четкой системы адаптации и поддержки приводит к разочарованию, снижению мотивации и, как следствие, к увольнениям. В то же время, опытные сотрудники, обладающие уникальными знаниями и навыками, часто не имеют стимула и времени для передачи своего опыта новому поколению.

«В Донской столице, по данным Росстата, осуществляют экономическую деятельность более 35,5 тыс. предприятий и организаций. Официальное закрепление наставничества создает необходимые условия для решения этих проблем. Оно позволяет формализовать процесс передачи знаний, установить четкие критерии оценки эффективности наставнической деятельности и, что немаловажно, предусмотреть систему материального и нематериального стимулирования наставников. Это, в свою очередь, повысит престиж профессии наставника и привлечет к этой деятельности наиболее опытных и квалифицированных специалистов. Кроме того, правовое регулирование наставничества позволит предприятиям более эффективно планировать и реализовывать программы обучения и развития персонала, что в конечном итоге приведет к повышению производительности труда и конкурентоспособности»,– пояснила госпожа Роменская корреспонденту «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко