ВТБ: россияне с залоговыми кредитами чаще вносят плату в дату «обещанного платежа»

ВТБ провел исследование оплаты «обещанного платежа», функции выбора удобной даты оплаты кредита. Его результаты публикует пресс-служба банка.



Как следует из исследования, россияне с залоговыми кредитами чаще остальных выплачивают кредит в дату «обещанного платежа»: 60% клиентов с залоговыми кредитами выполняют обязательства вовремя. В то же время среди клиентов с беззалоговыми кредитами показатель составляет 52%.

Сообщается также, что чаще всего опцией «обещанный платеж» пользуются жители Москвы (45% от общего числа обращений). Схожий показатель фиксируют в Санкт-Петербурге и Северо-Кавказском федеральном округе (по 44%). Реже функцией пользуются на Дальнем Востоке (36%). Специалисты отмечают, что именно жители Дальневосточного федерального округа чаще всего выплачивают кредиты в выбранный день — 58%. В Москве этот показатель составляет 57%, чуть меньше — в Северо-Кавказском федеральном округе — 51%.

Исследование также продемонстрировало количество благодарностей от клиентов. Чаще всего сотрудников банка благодарят в Донецкой Народной Республике (18,5% звонков), Луганской Народной Республике (13%), Республике Крым (12,6%), Ингушетии (11,7%), Херсонской области (10,7%), Москве (10%) и Запорожской области (9,7%).