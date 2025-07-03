На Дону отметили вклад ВТБ в борьбу с кибермошенничеством

В городе Донецк Ростовской области правоохранители отметили положительную динамику в борьбе с цифровым мошенничеством благодаря профилактической кампании ВТБ, направленной на информирование жителей города. Об этом сообщает пресс-служба банка.



За активное участие в профилактике мошенничеств в сфере IT благодарственное письмо получила руководитель донецкого офиса ВТБ Юлия Каешкина. По данным сотрудников полиции, просветительская деятельность банка в этом направлении способствует полезному увеличению осведомленности населения о методах социальной инженерии злоумышленников и существенно снижает риски раскрытия персональных данных.

Профилактическая работа, по словам правоохранителей, остается самым эффективным способом борьбы с преступлениями в информационной среде, а партнерство с финансовыми организациями делает эту работу действительно результативной.