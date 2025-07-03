Чистую прибыль ВТБ за 2025 году оценили в 233 млрд руб

Чистая прибыль группы ВТБ за первые пять месяцев 2025 года составила более 233 млрд руб. Показатель соответствует возврату на капитал 20,3%. Об этом сообщает пресс-служба банка.



«Мы рассчитываем существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов», — сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Отмечается, что корпоративный кредитный портфель ВТБ к концу мая до вычета резервов оценивается в 23,8 трлн руб. Ранее банк сообщил о плановом снижении кредитования физлиц, в результате чего кредиты физическим лицам сократились на 3,6% по итогам пяти месяцев 2025 года. При этом в рознице наблюдается небольшой рост просрочки по необеспеченным кредитам, выданным полтора-два года назад. В банке явление назвали «ожидаемым» и «далеким от пиковых значений». По данным топ-менеджеров банка, по мере снижения ключевой ставки эти кредиты будут в том числе рефинансироваться.

В банке отметили, что показатель выручки с начала года идет по схожей траектории с вровень с рекордным результатом 2024 года (551,4 млрд руб.).