Срок завершения рекультивации полигона ТБО в Новочеркасске перенесли на август

Завершение рекультивации полигона ТБО в Новочеркасске перенесли на август. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко

«В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экологическое благополучие» работы уже выполнены на 86%. Полное завершение проекта запланировано на конец августа текущего года»,— отметил вице-губернатор.

Специалисты уже завершили работы по подготовке территории, в том числе за пределами основной части полигона, практически готов защитный экрана полигона и два пруда-испарителя.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», изначально завершить работы на полигоне планировали до конца июня 2025 года.

Наталья Белоштейн