ВТБ представил экспертную площадку на молодежном фестивале в Ростове

В Ростове в парке «Левобережный» состоялся фестиваль «День молодежи-2025». Собственную тематическую зону на празднике представили специалисты ВТБ, сообщает пресс-служба банка.



Праздник, который прошел под девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай!», посетили тысячи участников. На площадке ВТБ гости фестиваля получили финансовые консультации по управлению личным бюджетом и финансовому планированию от экспертов, а также узнали о практических навыках в процессах накопления, трат и использовании цифровых инструментов.

«Мы видим, как меняются ожидания и ценности у молодежи. И мы хотим быть рядом в этот момент — не только в качестве работодателя, но и в качестве партнера по развитию. Молодым людям важна поддержка на старте карьеры, и ВТБ готов ее предоставить», – сказала начальник отдела по работе с персоналом ВТБ по ЮФО и СКФО Татьяна Михайлова.

Отмечается, что особое внимание банк уделил теме профессионального развития: представители ВТБ рассказали участникам фестиваля о стажировках и образовательных проектах, которые помогают построить карьеру в финансовой сфере.