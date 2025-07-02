Ростовская область планирует увеличить ВРП до 4,3 трлн рублей к 2030 году

В Ростове-на-Дону прошла вторая, из семи запланированных, межотраслевая стратегическая сессия с участием врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Мероприятие под названием «Устойчивая и динамичная экономика» было посвящено выстраиванию стратегии развития региональной экономики через отраслевое бизнес-планирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

«Наша стратегическая цель — сделать Ростовскую область опорным регионом экономики России. У нас хорошо развиты промышленность и сельское хозяйство. К 2030 году мы ставим амбициозные задачи: увеличить ВРП с 2,925 до 4,359 млрд руб. и объем инвестиций с 717 до 1,097 млрд руб.»,— сообщил министр экономического развития области Павел Павлов.

Среди стратегических задач господин Павлов выделил: внедрение транспортно-логистических комплексов, создание туристических продуктов и других инициатив. Эти меры направлены на формирование устойчивой инвестиционной экосистемы Ростовской области.

Министр подчеркнул, что региону предстоит реализовать ряд стратегических задач: внедрение транспортно-логистических комплексов, создание туристических продуктов и других инициатив, направленных на формирование устойчивой инвестиционной экосистемы Ростовской области.

Валентина Любашенко