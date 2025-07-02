В Ростове выпускникам 2025 года заблокируют льготные транспортные карты

Ростовский «АРПС» предупредил пассажиров о блокировке транспортных карт выпускников учебных заведений 2025 года. Приостановка действия социальных карт учащихся (СКО) производится в соответствии с Постановлением Администрации города №135 от 18.02.2020. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АРПСг. Ростов-на-Дону Фото: Пресс-служба АРПСг. Ростов-на-Дону

По информации источника, процедура блокировки осуществляется ежегодно после завершения учебного года на основании списков лиц, окончивших образовательные учреждения, которые направляются в «АРПС» самими учебными заведениями.

Для учащихся, продолжающих образование в Ростове-на-Дону, «АРПС» разработал алгоритм разблокировки карт. Необходимо получить справку из образовательной организации, подтверждающую факт обучения. При этом для учеников школ, лицеев и гимназий достаточно стандартной справки, а обучающимся в колледжах и техникумах требуется документ с обязательным указанием информации о получении среднего общего образования, пояснили в пресс-службе «АРПС» в разговоре с «Ъ-Ростов».

Затем следует обратиться в Инфоцентр ООО «АРПС» с заблокированной картой и оригиналом справки. В компании особо подчеркнули, что в летний период срок действия справки составляет всего десять календарных дней.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что в городе могут создать бесплатную пересадку с автобуса на электричку.

Валентина Любашенко