«Южуралзолото» не прекращала работу из-за обысков

Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) работает в штатном режиме, несмотря на обыски, прошедшие сегодня в офисах компании. Об этом говорится в сообщении ЮГК инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Добыча руды и производство золота продолжаются. Мы находимся в постоянном диалоге с надзорными и правоохранительными органами по всем вопросам, которые возникают по отношению к компании»,— заявили в ЮГК. Также в компании заверили, что следят за безопасностью производства и сокращением экологического воздействия.

ФСБ провела обыски в ЮГК сегодня утром. По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, они были связаны с ранее возбужденными уголовными делами о нарушениях природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках в Пластовском и Еткульском районах. После сообщений об обысках акции ЮГК на Мосбирже упали на 10,9% — до 0,5999 руб. за бумагу.

В июле 2024 года прокуратура Челябинской области требовала возбудить уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) и о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК) после прорыва насыпной дамбы на Светлинском месторождении ЮГК. Тогда выяснилось, что сооружение было построено с нарушениями и эксплуатировалось без разрешения. Ущерб оценили более чем в 3 млрд руб.