Мультфильмы про «пиратов»

Отечественные разработки в сфере программного обеспечения для анимации делают первые шаги, легально работать на зарубежном софте практически нельзя, так что индустрии остается пользоваться пиратскими версиями профессиональных программ. К такому выводу пришли участники дискуссии о перспективах импортозамещения в мультипликации в рамках третьего международного анимационного фестиваля «Мультпрактика», который проходил в Воронеже в конце прошлой недели. За ходом сессии наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Юрий Голубь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские компании не смогут догнать западных производителей ПО для анимации за два-три года, считают эксперты

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Российские компании не смогут догнать западных производителей ПО для анимации за два-три года, считают эксперты

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Еще до начала дискуссии под названием «Импортозамещение ПО в анимации» произошел форс-мажор, задавший пикантный тон всему обсуждению. Собравшиеся вечером 23 мая в одном из кинозалов «Синема парка» участники и зрители внезапно начали кашлять. Оказалось, что кто-то распылил перцовый баллончик. Пришлось проветрить помещение и начать чуть позже — но у всех, кто решил окунуться в острую тему, продолжало першить в горле.То, что с отечественным ПО дела обстоят неважно, стало понятно сразу: слишком уж часто ораторы употребляли профессиональные иностранные термины.

Дело в том, что примерно 80% всей продукции российских мультипликационных студий делается с помощью программ американских компаний Adobe и Autodesk, которые разорвали отношения с Россией после начала СВО на Украине, рассказали участники дискуссии. Кроме того, ушли производители оборудования — Intel, Nvidia, AMD, альтернативы которым нет и не предвидится. Большинство западных производителей ПО прекратили его поддержку и обновление, не продают новые лицензии и прекращают доступ к некоторым сервисам.

Кое-что, впрочем, все же производится в России. Так, программист Михаил Куцев разработал анимационную 3D-платформу, которая уже использовалась в мультфильме «Ганзель, Гретель и агентство магии», выпущенном анимационной студией «Воронеж». Еще одна разработка местных программистов-аниматоров — система генерации волос, которая позволяет изображать и длинные косы, и короткую шерсть, и ворсинки на одежде.

«Мы ею активно пользуемся, волосы и шерсть всех персонажей мультфильма сделаны с помощью этой системы»,— рассказал Михаил Куцев.

Воронежские разработки с 2022 года применяет и «Союзмультфильм». Но директор производства легендарной студии Анна Морякова объяснила, почему так сложно создать отечественный аналог Maya — редактора трехмерной графики компании Autodesk, основного инструмента российских мультипликаторов. По словам госпожи Моряковой, бюджет такого продукта сопоставим с бюджетом фильма, но дело даже не в деньгах. Разработка ПО — непрофильная задача для студий, и у них нет необходимых компетенций. «Идея о том, что материализуется компания и напишет рабочий продукт, который станет индустриальным стандартом, утопична»,— считает Анна Морякова.

На отладку нового продукта уйдут годы. При этом его примут далеко не все специалисты — большинство привыкло работать в Maya и не собирается ни переучиваться, ни мириться с неизбежными на первых порах недоработками, отметила эксперт. Кроме того, профессиональное сообщество грезит тем, что однажды все станет как раньше, и не видит гарантий развития нового продукта.

Впрочем, аналоги уже есть. Например, Blender, который относится к открытому ПО. Но он разрабатывается без оглядки на остальную индустрию и плохо интегрируется в технологический процесс.

Западные программные продукты прошли длительную эволюцию — от десяти до 30 лет. «Нужно очень много софта,— констатирует эксперт.— Тот софт, который используется сейчас, был разработан давно и делался долго. Нельзя останавливаться, но нужно трезво оценивать ситуацию. Мы не сможем догнать западные компании за два-три года. Но нужно начать, чтобы обогнать их лет за 10–12».

Неудивительно, что студии предпочитают идти по более легкому, как им представляется, пути — впрочем, он порой напоминает «большую дорогу». «Когда стало понятно, что “лавочка прикрывается”, мы попытались проплатить все лицензии настолько далеко вперед, насколько можно. Что-то получилось, что-то нет. С одним софтом и вовсе произошла неприятная ситуация: мы отправили много денег, и они до сих пор висят арестованные в канадском банке,— рассказал о злоключениях супервайзер визуальных эффектов студии Main road post Александр Липилин.— В итоге мы сделали “окошко в Европу” в виде офиса в Ереване — там проблем с покупкой софта нет. В Москве, я думаю, ни для кого не секрет, что реальная ситуация выглядит вот так…»

Тут господин Липилин показал на экран: напротив большинства строчек в списке используемых программ стоял Веселый Роджер. «Мы пытались исследовать способы покупки лицензий за границей — например, в Казахстане или в Дубае,— поделился своим опытом технический директор ГК "Рики" Олег Муранов.— Но, с точки зрения правообладателя, все это незаконно, потому что в лицензии описана территория. Честно говоря, белых способов прямо сейчас не видно».