Главные новости за 30 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургское отделение «Единой России» 30 июня приостановило членство в партии депутата Заксобрания Олега Милюты, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По словам спикера петербургского парламента Александра Бельского, решение приняли исходя из положений Устава партии. Остальные лица, которым также предъявлены обвинения в рамках этого уголовного дела, из рядов «Единой России» исключены.

Генеральное консульство Израиля в Петербурге возобновило работу 30 июня, сообщает официальный Telegram-канал представительства. В связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке консульские услуги не оказывали с 16 июня. О ситуации вокруг Генконсульства «Ъ-СПб» рассказывал отдельно.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подал документы для участия в выборах главы региона. Он подчеркнул, что чувствует за собой большую ответственность за исполнение поручений президента Владимира Путина и за масштабные проекты, которые уже стартовали и должны дать результат. Господин Дрозденко пообещал также улучшить качество жизни в каждом населенном пункте региона.

Расположенная в Ломоносовском районе Копорская крепость близ одноименного села готовится к крупномасштабной реставрации. Музейное агентство Ленинградской области объявило запрос цен на благоустройство территории исторического объекта. Заявки принимаются до 18 июля, сообщается в системе «Контур.Закупки».

Столб на Невском проспекте спас пешеходов от наезда черного Mercedes CLS 550. Водитель за рулем немецкой иномарки около дома 53 столкнулся с Jeep Grand Cherokee, который с соседней левой полосы решил повернуть направо. Судя по кадрам на видео, Mercedes следовал по полосе для движения автобусов. Несмотря на все усилия, водителю немецкой иномарки не удалось избежать столкновения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительной выплате 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Она будет начисляться родителям младше 35 лет. Глава региона отметил, что в этом случае нет критерия нуждаемости. Родители смогут получить выплату вместе с региональным материнским капиталом.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев готов предложить работу в клубе нападающему Артему Дзюбе, когда он завершит карьеру. По словам топ-менеджера сине-бело-голубых, нельзя войти дважды в одну реку, будучи игроком. Однако когда футболист повесит бутсы на гвоздь, к нему обратятся с предложением, так как он является легендой петербуржцев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2025 году трансляцию праздника выпускников «Алые паруса» посмотрели 18,5 млн зрителей. 8,5 из них смотрели шоу по телевизору. На самой Дворцовой площади присутствовали около 100 тыс. человек. В мероприятии участвовали школьники из 32 российских регионов и более 500 гостей из Вьетнама, Кубы, Венесулы и Абхазии.

Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Санкт-Петербургским институтом внешнеэкономических связей, экономики и права прекращено по решению Рособрнадзора. Ведомство опубликовало сообщение на сайте. Частный вуз был основан в 1994 году межрегиональной общественной организацией «Общество «Знание», он работал по адресу Литейный проспект, 42.

Режим работы вестибюля станции петербургского метрополитена «Комендантский проспект» будет скорректирован до 29 августа. Причиной стал капитальный ремонт эскалатора. С понедельника, 30 июня, по рабочим дням вход в вестибюль будет ограничен с 7:30 до 9:00. В метрополитене допускают корректировку интервала времени ограничения с учетом фактического пассажиропотока.