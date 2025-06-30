Отделение «Единой России» в Петербурге приостановило членство в партии Олега Милюты

Петербургское отделение «Единой России» 30 июня приостановило членство в партии депутата Заксобрания Олега Милюты, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил спикер петербургского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутат ЗакСа Олег Милюта по центру снимка в синем костюме с галстуком Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 Депутат ЗакСа Олег Милюта по центру снимка в синем костюме с галстуком Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«Как секретарь реготделения подчеркиваю, что решение мы приняли исходя из положений Устава партии – в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Олега Милюты по обвинению в противозаконной деятельности. Остальные лица, которым также предъявлены обвинения в рамках этого уголовного дела, из рядов партии исключены»,— говорится в сообщении.

Милюта входит в региональный политический совет партии с момента основания, числится руководителем местного отделения «Единой России» в Колпинском районе города. Об уголовном деле в отношении действующего парламентария стало известно 27 июня.

Как ранее писал «Ъ-СПб», следствие считает, что Милюта вместе с экс-главой Колпинского района Юлией Логвиненко и главой местной администрации МО «Колпино» Дмитрием Кохно с конца 2024 года получил взятку от гендиректора АО «Автодор» в размере не менее 14 млн рублей. Милюта и Кохно пробудут в СИЗО почти до конца августа, Логвиненко отправили под домашний арест.

Андрей Маркелов