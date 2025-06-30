Жителям Ленобласти моложе 35 лет будут платить 300 тыс. за третьего ребенка
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительной выплате 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Она будет начисляться родителям младше 35 лет.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
О новой мере поддержки многодетных семей господин Дрозденко сообщил в личном Telegram-канале. Губернатор отметил, что в этом случае нет критерия нуждаемости. Родители смогут получить выплату вместе с региональным материнским капиталом.
Материальная помощь предоставляется на детей, рожденных с начала текущего года.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дрозденко поручил привести в порядок ЗАГСы Ленобласти в течение пяти лет.