Жителям Ленобласти моложе 35 лет будут платить 300 тыс. за третьего ребенка

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительной выплате 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Она будет начисляться родителям младше 35 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

О новой мере поддержки многодетных семей господин Дрозденко сообщил в личном Telegram-канале. Губернатор отметил, что в этом случае нет критерия нуждаемости. Родители смогут получить выплату вместе с региональным материнским капиталом.

Материальная помощь предоставляется на детей, рожденных с начала текущего года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дрозденко поручил привести в порядок ЗАГСы Ленобласти в течение пяти лет.

Татьяна Титаева