Петербургский «Зенит» готов предложить Дзюбе работу в клубе по окончании карьеры

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев готов предложить работу в клубе нападающему Артему Дзюбе, когда он завершит карьеру, сообщает 30 июня «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы»,— сказал господин Медведев.

Топ-менеджер «Зенита» добавил, что в клубе чутко относятся к легендам, к которым относится и господин Дзюба. На текущий момент 36-летний нападающий выступает за тольяттинский «Акрон». В минувшем сезоне форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, забил десять мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» открыл сезон товарищеским матчем с «Црвеной Звездой», который прошел в Сочи. Встреча завершилась со счетом 3:0, дубль на счету Луиса Энрике.

Андрей Маркелов