Дрозденко подал документы для участия в следующих выборах главы 47-го региона

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подал документы для участия в выборах главы региона, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти 30 июня.

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«Для меня это — ответственность. За исполнение поручений президента России Владимира Путина и улучшение качества жизни в каждом населенном пункте региона. За масштабные проекты, которые уже стартовали и должны показать результат»,— сказал господин Дрозденко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на выборы губернатора 47-го региона также заявились глава местного отделения партии «Зеленых» Сергей Лисовский и председатель Экологического союза Ленобласти Лариса Мухина, она выдвинута от КПРФ.

Голосование на выборах губернатора Ленинградской области в 2025 году будет трехдневным. Оно пройдет 12, 13 и 14 сентября.

Андрей Маркелов