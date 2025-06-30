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Метрополитен продлил капремонт эскалатора на «Комендантском проспекте»

Режим работы вестибюля станции петербургского метрополитена «Комендантский проспект» будет скорректирован до 29 августа. Причиной стал капитальный ремонт эскалатора.

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

С понедельника, 30 июня, по рабочим дням вход в вестибюль будет ограничен с 7:30 до 9:00. В метрополитене допускают корректировку интервала времени ограничения с учетом фактического пассажиропотока.

Ранее «Ъ-СПб» писал об изменениях режима работы вестибюля станции. Тогда в метрополитене заявили, что работы продлятся до 27 июня.

Татьяна Титаева

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