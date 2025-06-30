Метрополитен продлил капремонт эскалатора на «Комендантском проспекте»

Режим работы вестибюля станции петербургского метрополитена «Комендантский проспект» будет скорректирован до 29 августа. Причиной стал капитальный ремонт эскалатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

С понедельника, 30 июня, по рабочим дням вход в вестибюль будет ограничен с 7:30 до 9:00. В метрополитене допускают корректировку интервала времени ограничения с учетом фактического пассажиропотока.

Ранее «Ъ-СПб» писал об изменениях режима работы вестибюля станции. Тогда в метрополитене заявили, что работы продлятся до 27 июня.

Татьяна Титаева