Черный седан Mercedes влетел в столб на Невском проспекте и напугал пешеходов

Столб на Невском проспекте спас пешеходов от наезда черного Mercedes CLS 550. Иномарка на скорости влетела в преграду, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель за рулем Mercedes около дома 53 столкнулся с Jeep Grand Cherokee, который с соседней левой полосы решил повернуть направо. Судя по кадрам на видео, Mercedes следовал по полосе для движения автобусов. Немецкому автомобилю не удалось избежать аварии, попытка исключить удар привела к столкновению со столбом.

«По факту дорожной аварии полицией проводится проверка. Решается вопрос о привлечении водителей к ответственности»,— добавили в полиции.

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Татьяна Титаева