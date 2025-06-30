Трансляция «Алых парусов» собрала у телевизоров и компьютеров 18,5 млн человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2025 году трансляцию праздника выпускников «Алые паруса» посмотрели 18,5 млн зрителей, сообщает пресс-служба Смольного. 8,5 из них смотрели шоу по телевизору. На самой Дворцовой площади присутствовали около 100 тыс. человек. В мероприятии участвовали школьники из 32 российских регионов и более 500 гостей из Вьетнама, Кубы, Венесулы и Абхазии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Бренд "Алые паруса" получил всемирную известность. Россия подарила выпускникам всего мира этот большой красивый праздник. Всё прошло на самом высоком уровне»,— сказал господин Беглов, поблагодарив сотрудников силовых ведомств за обеспечение безопасности.

В свою очередь вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в ночь проведения «Алых парусов» общественный транспорт города перевез почти 200 тыс. пассажиров, которых обслуживали девять маршрутов наземного транспорта и метро. Последним воспользовались 183,2 тыс. человек.

О том, как прошли «Алые паруса» в 2025 году, — в материале «Ъ-СПб».

Андрей Маркелов