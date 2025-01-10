КНДР готовится к туристическому сезону

К началу летнего сезона в Северной Корее откроется пляжный туристический курорт Вонсан-Кальма, он рассчитан на российских туристов. Изначально его строительство планировали завершить еще пять лет назад, но планам помешал ковид. Крупнейший туристический кластер страны находится на восточном побережье страны примерно в 160 км от Пхеньяна. На днях его проинспектировал Ким Чен Ын вместе дочерью Ким Чжу Э, передает ЦТАК. Проект находится на финальной стадии реализации, ожидается, что его откроют к маю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Масштабный курорт уже называют «северокорейским Бенидормом»: белоснежные пляжи, отели, аквапарки, рестораны и собственный аэропорт. Комплекс сможет принимать до 100 тыс. туристов одновременно. Все это, по оценке главы КНДР, выведет туристическую отрасль страны на путь «эпохального развития». Пляжи уже оценила директор по развитию направления КНДР компании «Восток Интур» Наталья Зинина. По ее словам, Вонсан-Кальма может стать символом северокорейского чуда: «По прибытии в Пхеньян мы пересаживаемся на другие самолетики, которые делают внутренние перелеты. Через 20 минут вы находитесь на побережье Восточного моря. Где-то 4 км там пляжная зона белого с желтоватым оттенком песка и красивое море: есть морские звезды, из двустворчатых моллюсков есть анадары, южнее к скалам и морских ежей полно.

Город Вонсан находится на горизонте, на окончании бухты, в горах Кымгансан. То есть с одной стороны у вас высокие сопки, в 22 км от этого комплекса находится отель Масикрен, горнолыжная трасса. На курорте есть отели различных категорий и дома типа бунгало. Отели, хотя и все пятизвездочные, но отличаются архитектурой, и получается такой городок. Все обустроено: массажные салоны, спа-комплексы, бассейны.

Семь ночей с трехразовым питанием, со всеми перелетами, с внутренними экскурсиями по Пхеньяну на обратном пути, весь тур будет стоить около $2 тыс. на человека. Купальный сезон здесь с середины июня до середины сентября».

Как отмечают эксперты, государственный курортный комплекс после завершения строительства станет крупнейшим туристическим проектом в стране. И, вероятно, крупнейшим комплексом в мире, принадлежащим одному владельцу. Правда, есть нюанс: курорт расположен недалеко от ракетного полигона, где испытывают баллистическое оружие. Впрочем, туристов это не смущает, многие уже заинтересовались новым курортом.

Стабильно высокий спрос и на регулярные экскурсии, рассказали в одной из компаний, которая организовывает поездки в КНДР. “Ъ FM” позвонил туда под видом клиента: «Пока нам не прислали цены, обещали, что к весне все уже будет, ждем. Я думаю, что принимающая сторона примерно даже пока этого не знает. У меня в конце июля коллега ездила в командировку, и их возили на Вонсан, показывали отели, которые тогда строились, причем там все строится очень быстро. Правда, тогда им не разрешили там искупаться.

На самом деле в конце июля в Корее нормальная погода, как в принципе и в любой Азии, но там периодически идут дожди. Мы сами очень ждем подробной информации, люди спрашивают, бронируют экскурсии. Например, большая группа набирается на апрель, у них там день рождения Ким Ир Сена, большой праздник. На июль тоже уже активно бронируют экскурсионные туры».

Для россиян Северная Корея после четырехлетнего перерыва из-за ковида снова открылась в феврале. Тогда было организовано несколько туров на горнолыжный курорт Масикрен. А уже весной появились программы летних туров. Визу, как и раньше, оформить можно только через аккредитованное в Северной Корее турагентство после оплаты поездки. Компания сама подаст все документы. Стоимость визы, по разным данным, начинается от $40–60, ее выдают строго на даты поездки. С декабря добраться до Северной Кореи из Приморья можно и по железной дороге, РЖД возобновила перевозки. Поезда курсируют дважды в неделю на участке Хасан—Туманган.

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Екатерина Вихарева