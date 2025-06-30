ЦБ заявил о связи жесткой ДКП с укреплением курса рубля

Устойчивость внешнеторгового баланса всегда достигается при денежно-кредитной политике (ДКП), направленной на снижение инфляции. Об этом заявил зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин. По его словам, при жесткой ДКП курс в целом будет крепче, чем при нейтральной или мягкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Заботкин убежден, что последний месяц рубль не укреплялся, а оставался на уровнях второй половины мая. При этом российская валюта «ослабла» по отношению к евро. «Та денежно-кредитная политика, которая обеспечивает сбалансированный рост спроса, соответствующий динамике предложения в экономике, она обеспечивает не только низкую инфляцию, но и более стабильную динамику обменного курса»,— сказал зампред на полях летней макроэкономической школы ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. Регулятор объяснил это в том числе снижением инфляционного давления. При этом ЦБ считает, что рост российской валюты с начала 2025 года — это проявление жесткой ДКП и она же внесла вклад в снижение инфляции. В мае рубль шестой месяц подряд укреплялся относительно основных иностранных валют.

Подробности — в материале «Ъ» «Рубль перекрыл интерес к валюте».