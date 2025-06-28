В МИД России прокомментировали задержания азербайджанцев на Урале

Временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых заверил МИД Азербайджана, что ситуация с задержаниями выходцев из этой страны находится под контролем правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Господин Волоковых дал азербайджанской стороне все необходимые разъяснения, сказала она РБК. Следственные действия по уголовным делам продолжаются. Более детальную информацию по мере поступления обнародует СКР, добавила госпожа Захарова.

В СКР сообщили, что в Свердловской области пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в убийствах. Решается вопрос о заключении участников группы под стражу. По данным E1.ru, в городе задержали почти 50 азербайджанцев. Один из главных подозреваемых умер, когда к нему пришли полиция и спецназ: мужчине стало плохо с сердцем. Баку выразил протест в связи с задержаниями и призвал провести расследование.

Елизавета Шмакова