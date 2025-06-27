Главные новости 27 июня. Кубань, Адыгея, Крым

Оперативный штаб Краснодарского края объяснил, что ограничения в работе мобильного интернета вводятся при наступлении сигнала «Беспилотная опасность». Меры начали применять с начала июня 2025 года.

Краснодарским водителям рекомендовали фиксировать номер парковочной зоны, адрес стоянки, а также время начала и окончания парковки. Это связано с возможными перебоями интернета.

Платформа недвижимости «Циан» ужесточила модерацию недвижимости в Краснодаре и Сочи для контроля нереалистичных объявлений.

Туристы, планирующие отдых в Краснодарском крае в августе, начали бронировать билеты и жилье задолго до поездки. В среднем авиабилеты приобретают за 104 дня до вылета, железнодорожные билеты — за 78 дней, автобусные — за 75.

В Геленджике на июль забронировано 75% номерного фонда, на август — 70%, на сентябрь — 68%. За этот период город планирует принять порядка 3 млн туристов.

Треть от общего объема реализуемых в экономике Краснодарского края проектов — более 1,2 трлн руб. — приходится на проекты промышленного комплекса.

В Краснодарском крае открыли учебный центр Южного военного округа.

Полиция Краснодара проверят информацию о стрелявшем в подростка водителе «Волги».