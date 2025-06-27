Краснодарцев предупредили о возможных штрафах на парковках из-за перебоев связи

В Краснодаре зафиксированы перебои в работе мобильного интернета, что может затруднить оплату стоянки на муниципальных платных парковках. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Водителям рекомендовали фиксировать номер парковочной зоны, адрес стоянки, а также время начала и окончания парковки. При нескольких остановках следует записать данные по каждой из них.

Оплату можно внести до 23:59 по мск текущих суток через сайт parkingkrd.ru с проводного интернета. В ведомстве уточнили, что своевременная оплата поможет избежать штрафных санкций.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края объяснил, что ограничения в работу мобильного интернета вводятся при наступлении сигнала «Беспилотная опасность». Меры начали применять с начала июня 2025 года.

Анна Гречко