Треть от общего объема проектов на Кубани приходится на промышленность

Треть от общего объема реализуемых в экономике Краснодарского края проектов — более 1,2 трлн руб. — приходится на проекты промышленного комплекса. Об этом в интервью «“КП”-Кубань» рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

По словам главы края, промышленность демонстрирует самый интенсивный рост среди других отраслей экономики региона. Кубань заняла третье место в России по эффективности реализации промышленной политики и стала лидером Южного федерального округа по развитию промышленной инфраструктуры, увеличив объем реализации продукции в 2,7 раза за 10 лет до 619,7 млрд руб.

Если в 2015 году, когда впервые был принят закон о развитии краевой промышленности, объем поддержки составлял 14,4 млн руб. по двум направлениям субсидирования, то в прошлом году он достиг более 3,7 млрд руб. по восьми направлениям.

Губернатор отметил, что действующие меры позволяют компенсировать часть затрат предприятий на покупку российского оборудования, технологическое присоединение к энергоресурсам, аренду земель и помещений в границах промпарков и промтехнопарков, а также финансировать создание импортозамещающих производств.

С 2017 года развиваются индустриальные и промышленно-технологические парки. В реестре Минпромторга России их уже десять, еще столько же планируют открыть до 2030 года.

По словам Вениамина Кондратьева, развивается межрегиональная кооперация. Готовятся документы для внесения в реестр машиностроительного кластера «Юг». Кубанские предприятия уже вошли в кластеры алюминиевой промышленности, производителей упаковки и напитков, мебельный, а также по производству комплектующих, программного обеспечения и готовых устройств.

Алина Зорина