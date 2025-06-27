Платформа «Циан» ужесточила модерацию объявлений в Краснодаре и Сочи

Платформа недвижимости «Циан» ужесточила модерацию недвижимости в Краснодаре и Сочи для контроля нереалистичных объявлений. Об этом рассказал генеральный директор компании Дмитрий Григорьев в интервью Forbes на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Новые меры привели к очистке базы и сокращению контента на десятки процентов. В Сочи агентства массово размещают ложные объявления о продаже квартир, которые привлекают покупателей заниженной стоимостью. Когда клиенты приезжают на сделку, им сообщают, что интересующий объект уже продан, но предлагают аналогичную недвижимость по цене в два раза выше.

«Сочи — один из самых проблемных регионов, кстати говоря, не только у нас, но у всех площадок. Это связано во многом с тем, как в Сочи выстроена бизнес-модель, когда вам предлагают какие-то объекты мечты, но они не все существуют или не все доступны»,— объяснил господин Григорьев.

Усиленная модерация коснулась не только Сочи, но и Краснодара. По словам директора, эти южные города имеют единую локальную проблему, которую в других областях практически не встретишь.

Обязательное введение кадастрового номера уже повлияло на объявления на платформе. «Сейчас видим, что в Сочи у нас есть снижение количества контента. Это связано с более строгой модерацией. Снизилось только в Сочи, это десятки процентов, в районе 20–25%»,— уточнил Дмитрий Григорьев.

Раньше подобную работу проводил сервис «Сбера DomClick». В феврале 2024 года компания вместе с Гильдией риэлторов Сочи запустила инициативу по созданию чистой базы объявлений. В марте того же года сервис удалил 13 тыс. объявлений с нарушениями, выявленными за первые два месяца.

Алина Зорина