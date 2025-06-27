В Краснодарском крае открыли учебный центр Южного военного округа

В Краснодарском крае начал работу учебный центр Южного военного округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Церемонию открытия провели глава Кубани и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. По словам губернатора, полигон начали строить два года назад — на месте, где был заложен первый камень, сейчас функционирует современная инфраструктура для подготовки военнослужащих.

В центре организованы занятия по тактической медицине, управлению беспилотниками, действиям в тактическом доме и на танкодроме. Учебные программы ориентированы на отработку навыков, максимально приближенных к реальным условиям, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции. Господин Кондратьев подчеркивает, что цель центра — повысить боевую подготовку и сохранить жизни военнослужащих.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Тимашевском районе Кубани функционирует учебный центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), организованный районным казачьим обществом при поддержке муниципальных властей.

Анна Гречко