Полиция Краснодара проверят информацию о стрелявшем в подростка водителе «Волги»

Краснодарские полицейские проводят проверку после появления в соцсетях публикаций с информацией о том, что в ЖК «Сосновый бор» водитель «Волги» стрелял в подростка. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На основании выявленной в сети интернет публикации полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой устанавливается личность гражданина, который держал в руках предмет, конструктивно схожий с пистолетом. По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

В опубликованных в соцсетях сообщениях жители ЖК «Сосновый бор» рассказали, что поначалу участники инцидента общались: один за рулем автомобиля, второй — подросток — стоял рядом. Разговор перерос в конфликт. Водитель «Волги» достал похожий на пистолет предмет и выстрелил в сторону оппонента.

Вячеслав Рыжков