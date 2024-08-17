Иордания открывает сообщение

Прямое авиасообщение между Россией и Иорданией возобновится в октябре. Министр туризма королевства анонсировал рейсы между иорданской столицей Амманом и Москвой. Ближневосточная страна сейчас стремится поднять турпоток из России, Китая и Индии. Сколько сейчас стоит отдых в Иордании и как влияет на путешествия ситуация в соседних странах? Тему продолжит Стас Крючков.

Ожидается, что с 15 октября летать в Москву вновь начнет иорданский национальный перевозчик, и, возможно, российские авиакомпании. В местном туристическом ведомстве надеются, что прямые рейсы не только поспособствуют оживлению туризма, но и сделают удобными стыковки в Аммане по пути в другие государства. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, говорит, что направление востребовано: « В целом страны Ближнего Востока сейчас очень популярны для путешествий, и открытиелюбого нового направления с прямыми авиаперелетами — это всегда стимул для развития туристических поездок. Но даже сейчас туристы самостоятельно могут путешествовать в эту страну. Страна интересна прежде всего по экскурсионным возможностям. Поток будет постепенно восстанавливаться, и мы надеемся, что прямые рейсы послужат как раз этому подспорьем».

Постоянно в Иордании проживают несколько тысяч граждан России, большей частью из регионов Кавказа. Отсутствие частого прямого сообщения стало проблемой в период пандемии. Тогда полеты приостановили. Весной этого года из-за ирано-израильской эскалации прямые рейсы свернули. В конце весны появился прямой чартер бюджетного перевозчика Jordan Aviation. Многие выбирали путь с пересадками в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В среднем это около 45 тыс. руб. Через Кувейт дороже — $650, говорит жительница Петры Ксения: «Перестали продавать туры, в частности, из России. Многие здесь живут за счет туризма, особенно если мы будем говорить про регион Петра. Доход сокращается. Амман—Москва — где-то в районе $400. Лоукостер один раз в неделю, но, насколько я знаю от людей, которые пользовались, очень часто бывают задержки. Пишется, что это чартер».

Гид по Иордании Елена Смирнова живет в стране с начала 1980-х, говорит, что туристов здесь ждут. По ее словам, проблем с безопасностью у гостей королевства не возникает: «Соседи, правда, у нас не всегда спокойные. Отели самого разного уровня, есть прекрасные на берегу Мертвого моря и Красного моря. По-английски объясниться — элементарно. Кроме Петры, она наиболее известна как одно из чудес света. Джараш — это древний греко-римский город на севере страны. И пустыня Вади-Рам незабываема. Даже если вы хотите посетить одну Петру, выгодно приобрести Jordan Pass. В него входит и иорданская виза, и многие входные билеты. Или, если вы не хотите его покупать, тогда по прилету вы штампуете визу, оплачиваете визу и заходите в страну».

С января по май 2024 года Иордания приняла 7 тыс. туристов из России, это вдвое меньше, чем в те же месяцы 2023 года. В половине случаев визит был однодневным, и люди летели дальше. Генеральный директор туристической компании Space Travel Артур Мурадян замечает, что отдых в Иордании не из дешевых, но прямые перелеты очень нужны: «Конечно, мы ждем появления российских перевозчиков, и разговоры такие шли, что Red Wings будет выполнять полеты, так и Royal Jordanian — национальный перевозчик. Если смотреть на саму страну, то страна, к моему большому сожалению, не подходит для массового сегмента туризма.

В Иордании есть несколько типов отдыха. Первый — Акаба на Красном море, где есть форматы и all inclusive-отелей, но довольно далеко ехать от столицы. До пандемии у нас были прямые рейсы, возили российские перевозчики. Второй сегмент — бассейн Мертвого моря, только пятизвездочные гостиницы. Ну и третий формат отдыха в Иордании — это комбинированный, обширная экскурсионная программа. Это все-таки отдых для более взрослого сегмента населения. Обойдется порядка 250-300 тыс. руб., не меньше. Если говорить про полноценный, прямо хороший отдых, совмещение с Мертвым морем, с Красным морем, то цена уже будет приближаться к 600 тыс. руб.».

Длительность прямого перелета из Москвы в Иорданию составляет 4,5 часа. Сейчас путь со стыковочными рейсами составляет минимум девять. Но может доходить и до суток.

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