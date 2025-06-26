FT: европейская разведка считает, что США не уничтожили запасы урана Ирана

Предварительные данные европейской разведки свидетельствуют, что запасы высокообогащенного урана Ирана в значительной степени остались нетронутыми после атак Израиля и США, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Пока правительства Европы ожидают полного отчета разведки. США не предоставили союзникам в Евросоюзе собственные разведданные, рассказали собеседники газеты.

Согласно предположениям европейской разведки, запасы Ирана — 408 кг урана, обогащенного до 60%,— на момент атаки США находились не на ядерном объекте в Фордо, а в других местах. По словам источников FT, в первоначальных отчетах говорится «о масштабных повреждениях», но не о «полном разрушении» ядерных объектов.

О том, что значительная часть обогащенного урана могла уцелеть, говорил и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Эксперты агентства «потеряли уран из виду после начала боевых действий» и теперь призывают допустить сотрудников МАГАТЭ до инспекций на ядерных объектах.

Источники CNN и The New York Times сообщали, что, по предварительным данным американской разведки, в итоге ядерная программа Ирана не была полностью уничтожена, а скорее оказалась отброшена на несколько месяцев. Дональд Трамп назвал эту информацию недостоверной.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. 22 июня США присоединились к израильской операции: американские ВВС нанесли удары противобункерными бомбами и крылатами ракетами по объектам в Фордо (главный ядерный объект Ирана; два цеха по обогащению урана расположены на глубине 80–90 м), Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп утверждал, что в результате ядерная программа Ирана была полностью уничтожена. МИД Исламской Республики сообщил лишь о «серьезных повреждениях» из-за действий израильских и американских сил.

О последствиях боевых действий — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».

Лусине Баласян