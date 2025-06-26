Почти 70% опрошенных ВЦИОМ россиян призвали развивать киберспорт

Треть россиян (31%) считают, что России следует развивать киберспорт, показал опрос ВЦИОМ. Еще 38% респондентов заявили, что такой спорт «скорее следует» развивать, 12% ответили «скорее не следует». Против киберспорта выступили 5% опрошенных.

Опрос проводился 12–13 июня. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

В числе популярных жанров компьютерных игр лидируют логические игры (50%) и стратегии (41%). Мужчины чаще выбирают экшен, шутеры и стратегии, женщины — логические игры, квесты и аркады. Молодежь предпочитает шутеры, RPG и симуляторы.

Россияне до 35 лет хорошо знают игры отечественных разработчиков, в частности, Atomic Heart, Warface, «Смута», Escape from Tarkov, «Бесконечное лето». Старшему поколению более знакомы «ностальгические проекты 2000-х»: «Дальнобойщики», «Петька и Василий Иванович», «Корсары».

Киберспортивные турниры смотрит или когда-то смотрел каждый четвертый опрошенный. 46% участников исследования сказали, что положительно восприняли бы увлечение их ребенка киберспортом. 10% россиян отнеслись бы к этому безразлично, 29% — скорее отрицательно.

Как показал майский опрос, большинство разработчиков видеоигр в России (87%) никогда не получали государственной поддержки. При этом 75% из них за этой помощью не обращались.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Играть не вредно».