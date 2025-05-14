Разработчики игр в России заявили о нехватке господдержки в продвижении

Большинство разработчиков видеоигр в России (87%) сообщили, что никогда не получали государственной поддержки. При этом 75% из них за этой помощью не обращались. Об этом говорится в совместном исследовании ассоциации «АПРИОРИ», Института развития интернета и юридической компании «ЭБР» при поддержке фонда «Сколково».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди наиболее востребованных мер поддержки опрошенные называют: помощь в продвижении (52,8%), налоговые льготы (47,2%), гранты на разработку (45,1%). Главной проблемой в получении господдержки респонденты считают слишком жесткие требования к претендующим на нее организациям. Об этом заявили 58% опрошенных.

Как отметил управляющий партнер ЮК «ЭБР» Александр Журавлев, в России на сегодняшний день действует более 15 мер налоговой поддержки, а также других преференций, которые могут применять представители видеоигровой отрасли. Однако по результатам исследования выяснилось, что значительная часть респондентов (37%) испытывает сложности с получением информации о доступных механизмах поддержки.

В опросе участвовали 205 представителей геймдева. Среди них 61% опрошенных работают в компаниях, занимающимся непосредственной разработкой. 62% — руководители высшего звена, еще 35% — руководители проектов. Из данных опроса следует, что лишь 11,7% респондентов не обращались за мерами поддержки.