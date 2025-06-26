Набережночелнинский городской суд взыскал с городской больницы № 5 компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб. за смерть пациентки в июне 2023 года. Экспертиза выявила дефекты в оказании медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больница в Набережных Челнах выплатит 150 тысяч за смерть пациентки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Больница в Набережных Челнах выплатит 150 тысяч за смерть пациентки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщина обратилась в суд после смерти матери, которая скончалась 18 июня 2023 года в больнице скорой медицинской помощи. Пациентка поступила в медучреждение 14 июня с жалобами на плохое самочувствие, затем была переведена в инфекционную больницу, а потом в городскую больницу № 5.

Судебно-медицинская экспертиза, проведенная в Самарском областном бюро, установила дефекты медицинской помощи на госпитальном этапе в городской больнице № 5. Однако причинно-следственной связи между этими нарушениями и смертью пациентки эксперты не выявили.

Суд, основываясь на заключении экспертов Самарского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, признал установленным факт дефектов в работе медперсонала городской больницы № 5.

«Гибель родного человека сама по себе является необратимым обстоятельством, нарушающим психическое благополучие родственников и членов семьи, а также неимущественное право на родственные и семейные связи, а в случае истца, которая лишилась матери, подобная утрата, безусловно, является тяжелейшим событием в жизни, неоспоримо причинившим нравственные страдания», — говорится в решении суда.

При определении размера компенсации учитывались характер и тяжесть нравственных страданий истца, возраст умершей и привязанность дочери к матери.

Помимо морального вреда больница должна возместить расходы на экспертизу в размере 110 тыс. руб. и оплату услуг представителя — 30 тыс. руб. Решение суда в законную силу не вступило.

Анар Зейналов