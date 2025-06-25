Главные новости за 25 июня. Ростов-на-Дону и область

Директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина задержали в Ростовской области. По предварительным данным, его подозревают в разглашении гостайны.

Двое выпускников школ Ростовской области набрали по 300 баллов на ЕГЭ, сдав три предмета на максимальный результат.

В результате атаки беспилотников в Таганроге загорелась кровля стадиона «Авангард», также была разрушена стена здания. В Азове обломками БПЛА была посечена кровля зернового склада.

Ростовская область в 2025 году планирует утвердить обновленную региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Потребность в корректировке программы возникла из-за того, что данные не обновлялись с момента ее создания в 2012-2013 годах.

Олег Отроков назначен председателем комитета по молодежной политике Ростовской области. Господину Отрокову 35 лет, он уроженец Ростова-на-Дону. Кандидат политических наук, автор более 60 научных работ по молодежной политике.

В Краснодаре четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывших владельцев концерна «Покровский». Ответчики рассчитывали оспорить решение Каневского районного суда Краснодарского края об изъятии 12 млрд руб. активов.

В Таганрогском заливе сотрудники Погрануправления УФСБ России по Ростовской области выпустили из браконьерских сетей детеныша дельфина. Запутавшуюся азовку заметили во время патрулирования в районе села Петрушино 24 июня.