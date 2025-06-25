Ростовская область обновит программу капремонта впервые за 12 лет

Ростовская область в 2025 году планирует утвердить обновленную региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщила врио директора Фонда капитального ремонта Дарья Шереметьева на заседании донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время в капитальном ремонте нуждаются свыше 18 тыс. многоквартирных домов региона. Потребность в корректировке программы возникла из-за того, что данные не обновлялись с момента ее создания в 2012-2013 годах, приводятся в сообщении слова госпожи Шереметьевой.

Новую региональную программу планируют принять к концу апреля 2026 года. Над документом будут работать совместно Министерство ЖКХ Ростовской области и Фонд капитального ремонта.

«Реализация данного механизма позволит не только выровнять неравномерную нагрузку по годам, но и формировать краткосрочные планы, основываясь на прогнозном поступлении взносов с учетом мер государственной поддержки»,— отметила врио директора донского Фонда капитального ремонта.

По словам Дарьи Шереметьевой, изменения помогут более эффективно использовать взносы на капитальный ремонт и повысить финансовую устойчивость региональной программы.

Валентина Любашенко