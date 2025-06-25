В Ростовской области БПЛА атаковали пять муниципалитетов за ночь

По уточненным данным, минувшей ночью средства ПВО отразили атаку БПЛА в пяти муниципалитетах: в Азове, Таганроге, Мясниковском, Неклиновском и Родионово-Несветайском, районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В Азове обломки дронов повредили кровлю зернового склада в порту. В непосредственной близости от места падения загорелся камыш площадью до 5 кв.м. Также повреждены крыша и окна здания промышленного предприятия.

В Таганроге в результате падения обломков беспилотника повредилось здание спортивного комплекса «Авангард». Глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале сообщила, что на месте падения возник пожар, который был оперативно локализован силами МЧС. Также зафиксированы повреждения окон в школе №28 и двух жилых многоквартирных домах.

Глава региона отметил, что в Азове и Таганроге сегодня начнутся восстановительные работы.

Наталья Белоштейн